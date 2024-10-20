Водитель Lada и 4 пассажира погибли из-за лобового столкновения с грузовиком

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МВД: пять человек погибли из-за выезда Lada на «встречку» в Домодедове

20 октября около 07:25 на 175-м километре трассы А-107 в городском округе Домодедово случилось смертельное ДТП с большим количеством погибших. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 25-летний водитель Lada выехал на «встречку» и врезался в грузовой автомобиль Scania. Из-за аварии скончался водитель легковушки и четыре его пассажира.

Движение в месте столкновения затруднено. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовик и «Газель» загорелись после ДТП на трассе в Подмосковье. Обе машины были сильно повреждены огнем.