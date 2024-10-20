Водитель Lada и 4 пассажира погибли из-за лобового столкновения с грузовиком
МВД: пять человек погибли из-за выезда Lada на «встречку» в Домодедове
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
20 октября около 07:25 на 175-м километре трассы А-107 в городском округе Домодедово случилось смертельное ДТП с большим количеством погибших. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 25-летний водитель Lada выехал на «встречку» и врезался в грузовой автомобиль Scania. Из-за аварии скончался водитель легковушки и четыре его пассажира.
Движение в месте столкновения затруднено. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее грузовик и «Газель» загорелись после ДТП на трассе в Подмосковье. Обе машины были сильно повреждены огнем.