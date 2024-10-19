сегодня в 17:35

МЧС РФ: грузовик и «Газель» загорелись после ДТП на трассе в Подмосковье

В подмосковном городском округе Богородский на 55-м километре трассы М-7 произошло ДТП. Большегруз и «Газель» столкнулись, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В результате аварии обе машины начали гореть. Пострадавших нет.

Огонь тушат восемь сотрудников МЧС РФ. На место происшествия выехали две единицы спецтехники. Открытое горение ликвидировали.

Ранее в одной из квартир многоквартирного дома в микрорайоне Зеленая Роща в Красноярске начался пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали пять детей.