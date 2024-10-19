Сотрудники МЧС РФ вытащили 30 человек из горящего дома в Красноярске
МЧС РФ: пожарные спасли пятерых детей из горящего дома в Красноярске
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Сотрудники МЧС РФ спасли 30 жителей горящего многоквартирного дома в микрорайоне Зеленая Роща в Красноярске Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В девятиэтажном доме горит квартира. Огонь распространился на площади 50 «квадратов».
Сотрудники МЧС установили лестничные марши и автолестницы. По ним пожарные вытащили 30 человек, среди которых пять детей. Пострадали два жителя дома.
Пожар локализовали. Тушением занимаются 36 сотрудников МЧС и 11 единиц спецтехники.
Ранее произошел пожар в пятизвездочном отеле в Турции. Пострадали 12 человек.