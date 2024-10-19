Жителей горящего турецкого отеля спасали отдыхающие из соседней гостиницы

SHOT: число пострадавших при пожаре в отеле Турции выросло до 12 человек

Количество людей, которые пострадали во время отдыха в пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort в Бельдиби, выросло до 12 человек. В их числе есть и граждане РФ, сообщает SHOT .

Сначала загасить пламя пытались с помощью воды из бассейна. Также до приезда пожарных путешественникам помогли жители соседней гостиницы, Rama Beach.

Они увидели возгорание и бросились на помощь. Например, один из Dj соседнего отеля Rama Beach помог вытащить из горящего строения грудничка.

На месте происшествия продолжают работать пожарные. Тех, кто не получил травмы, отправили отдыхать в другой отель этой же сети, который расположен в Кемере.

Пятизвездочный отель в Турции загорелся поздно вечером 18 октября. Несколько путешественников были заблокированы в собственных номерах на пятом этаже. Среди них оказались трое россиян, которых увезли в больницу Кемера.