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«Просили о помощи»: трое россиян пострадали при пожаре в турецком отеле

Сильный пожар произошел в пятизвездочном отеле в Турции. Предварительно, пострадали как минимум трое граждан России, сообщает SHOT .

В пятницу в курортном городке Бельдиби загорелся отель Imperial Sunland Resort. Несколько туристов оказались заблокированы в своих номерах на пятом этаже. В их числе оказались и россияне.

Люди прочили помощи из окон загоревшегося здания. Чтобы подъехать к отелю, пожарным пришлось ломать забор.

По предварительным данным, пострадали трое россиян. Всех пострадавших госпитализировали в больницу Кемера. Они надышались дымом, но жизни людей ничего не угрожает.

Часть туристов из России, которые отдыхали в сгоревшей гостинице, туроператоры расселили по другим отелям.

Ранее пожар произошел в Очаковских банях на западе Москвы. Сотрудники МЧС спасли трех человек, включая ребенка.