Пожар в бане: столичные спасатели эвакуировали трех человек

Сотрудники МЧС по Москве спасли трех человек, включая ребенка, при пожаре в Очаковских банях на западе столицы, сообщает «Бриф24» .

Пожар удалось оперативно ликвидировать на площади в 5 квадратных метров при помощи 26 специалистов и 8 единиц техники.

«Столичные огнеборцы МЧС России спасли на пожаре трех человек. На западе Москвы загорелся третий этаж „Очаковских бань“. Самостоятельно из здания вышли около 30 человек», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Между тем в поджоге номера гостиницы «Аструс» на юго-западе Москвы подозревают 22-летнюю студентку Дарью Б., девушка задержана. Она могла это сделать по заданию кураторов с Украины. Возгорание произошло в комнате на 18 этаже отеля вечером 16 октября. Стены, дверь и мебель в номере облили горючей жидкостью и подожгли. Пострадавших нет.