Номер в столичной гостинице «Аструс» подожгла девушка по заданию с Украины

В поджоге номера 4-звездочной гостиницы «Аструс» на юго-западе Москве подозревают 22-летнюю студентку Дарью Б., ее задержали. Сама девушка заявила, что совершила преступление по заданию украинских кураторов, сообщает SHOT .

Возгорание случилось в номере на 18 этаже гостиницы вечером 16 октября. Мебель, стены и дверь комнаты сначала облили горючей жидкостью, а потом подожгли. Благодаря сработавшей системе пожаротушения огонь был ликвидирован. В результате ЧП пострадавших нет.

Бутылки с остатками неизвестной жидкости в номере обнаружили пожарные, которые работали на месте происшествия.

Правоохранителям удалось по горячим следам задержать подозреваемую, ей и оказалась Дарья. Во время допроса девушка заявила, что ее обманули украинцы. Якобы ее кураторы потребовали заселиться в гостиницу и устроить там пожар, а вознаграждение не предложили.

Студентка ГУП проживает в Южном Бутове, а на страничке в Сети она пишет: «Никогда не следуй за чужими мечтами».