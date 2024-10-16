В Москве неизвестный облил бензином и поджег номер женщины в отеле

Вечером 16 октября на 18 этаже в 4-звездочной гостинице «Аструс» на Ленинском проспекте в Москве неизвестный облил бензином и поджег номер женщины, сообщает SHOT .

Отмечается, что неизвестный сначала облил мебель, стены и дверь комнаты горючей жидкостью. Женщины в помещении в этот момент не было.

Возгорание потушили после того, как сработала система пожаротушения. В результате инцидента никто не пострадал.

В гостинице на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Богородске 35-летнего мужчину задержали после конфликта с местным жителем. Нарушитель порядка произвел два выстрела в окно дома своего противника и попытался поджечь шиномонтажную мастерскую, принадлежащую его жене.