Россиянин расстрелял дом своего оппонента в ходе ссоры и хотел поджечь шиномонтажку

В Богородске 35-летнего мужчину задержали за стрельбу и попытку поджога

В Богородске 35-летнего мужчину задержали после конфликта с местным жителем. Нарушитель порядка произвел два выстрела в окно дома своего противника и попытался поджечь шиномонтажную мастерскую, принадлежащую его жене, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Нижегородской области.

После случившегося женщина обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве, покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также об угрозе убийством.

Полицейские задержали подозреваемого. Он помещен под стражу.

Ранее нижегородские стражи порядка идентифицировали женщину, которая побила свою годовалую дочь в коляске и попала на видео. В настоящее время проводится проверка, пострадавший ребенок находится в безопасности.