Избившая годовалую дочь мать-одиночка встретила полицию пьяной

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Нижегородские правоохранители установили личность женщины, которая избила ребенка в коляске, после чего соответствующие кадры разлетелись по Сети. Ведется доследстственная проверка, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным полиции, женщиной, подозреваемой в избиении собственного ребенка, оказалась 39-летняя мать-одиночка из Сормовского района. Нижегородка живет со своей годовалой дочерью — именно ее она колотила на видео, распространившемся по социальным сетям.

«Полицией осуществлен выход в адрес проживания семьи. На момент проверки мать малолетней девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения», — заявили в ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Из-за того, что женщина встретила силовиков пьяной, пострадавшего ребенка решили отправить в больницу. Информация передана в уполномоченные органы, добавили правоохранители.

По факту избиения малышки Следком организовал доследственную проверку. Надзорные мероприятия также проводит прокуратура.