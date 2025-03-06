Водитель КамАЗа пытался уехать с места смертельного ДТП в Ступине

Сотрудники полиции выяснили новые обстоятельства массового ДТП в городском округе Ступино, водитель грузовика КамАЗ пытался уехать с места аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Утром в четверг на трассе М-4 «Дон» столкнулись три авто — Hyundai Solaris, BMW и грузовик. У первой машины почти разлетелась передняя часть, а вторую «разорвало напополам». Один человек погиб, еще трое получили травмы.

При работе на месте ДТП сотрудники ГАИ установили, что BMW отбросило на ограждение после столкновения с грузовиком, которой скрылся с места аварии.

Позднее полицейские нашли грузовик на одной из автостоянок ЦКАД. Водитель 1987 года рождения был доставлен в территориальное подразделение.