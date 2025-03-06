сегодня в 11:26

Один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП на трассе М-4 в Подмосковье

В результате жуткой аварии на трассе М-4 «Дон» на территории Подмосковья один человек погиб, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в четверг около 06:20 на 74 км автодороги М-4 «Дон». Предварительно, водитель BMW не справился с управлением и влетел в металлическое барьерное ограждение, а затем столкнулся с фурой и легковушкой Hyundai Solaris.

В результате происшествия 1 человек погиб. Троих пострадавших, в том числе ребенка 2014 года рождения, экстренно госпитализировали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства смертельной аварии.

На дороге образовалась многокилометровая пробка. В связи с ограничением дорожного движения в направлении Москвы водителям рекомендуют воспользоваться объездным маршрутом через трассу А-108.