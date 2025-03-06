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Многокилометровая пробка образовалась на М-4 в Подмосковье из-за страшного ДТП

На трассе М-4 «Дон» в Московской области в сторону столицы наблюдается многокилометровая пробка из-за страшной аварии, сообщает Msk1.ru .

Движение автомобилей на дороге в районе Ступина полностью перекрыто уже больше часа.

Как рассказали водители, на скоростной трассе столкнулись три авто — Hyundai Solaris, BMW и фура. У первой машины почти разлетелась передняя часть, а вторую «разорвало напополам».

«Легковая без крыши, кровь на пассажирском. Стоит посреди машина разрезанная», — поделились очевидцы.

Они добавили, что людей из раскуроченных автомобилей вытащили.

Ранее в ГК «Автодор» рассказали, что из-за дорожной аварии нет движения на 74 км М-4 «Дон», организован съезд на 82 км М-4 «Дон» на трассу А-108.