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Движение машин перекрыли на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье из-за ДТП

Из-за дорожной аварии нет движения на 74 км М-4 «Дон», перекрыт поток в сторону Москвы, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Для автомобилистов из-за перекрытия организован съезд на 82 км М-4 «Дон» на трассу А-108.

Подробностей происшествия нет.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», там образовался затор протяженностью около 6 км. Также небольшая пробка наблюдается на съезде на А-108.

Ранее четыре человека пострадали в результате дорожной аварии в городском округе Щелково. BMW выехало с дороги и влетело в забор жилого дома.