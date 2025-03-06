Движение машин перекрыли на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье из-за ДТП
Из-за дорожной аварии нет движения на 74 км М-4 «Дон», перекрыт поток в сторону Москвы, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
Для автомобилистов из-за перекрытия организован съезд на 82 км М-4 «Дон» на трассу А-108.
Подробностей происшествия нет.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», там образовался затор протяженностью около 6 км. Также небольшая пробка наблюдается на съезде на А-108.
Ранее четыре человека пострадали в результате дорожной аварии в городском округе Щелково. BMW выехало с дороги и влетело в забор жилого дома.