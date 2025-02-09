Водитель иномарки врезался в столб в Новой Москве и погиб Происшествия 09 февраля 2025 20:18 Фото - © Госавтоинспекция Москвы

В Новой Москве водитель за рулем Hyundai не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в ДНП «Мастер» в районе дома №28. В результате автомобилист погиб от полученных травм. Сейчас госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. Ранее на Южнобутовской улице городской автобус столкнулся с 3 машинами и влетел в столб. Пострадали 4 человека.