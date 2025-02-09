Автобус столкнулся с машинами и влетел в столб в Москве. Шестеро пострадали

При столкновении автобуса и легковушек в Москве пострадали 6 человек

Шесть человек получили травмы во время столкновения автобуса и трех автомобилей в Москве. С ними работают врачи, сообщает агентство «Москва» .

Авария случилась на Южнобутовской улице в воскресенье вечером. После того, как автобус врезался в машины, он влетел в столб. Тот упал, и провода оборвались.

На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб. Остальные подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее в подмосковном Подольске «Газель» сбила мужчину и женщину. Они шли по краю дороги.