Автобус столкнулся с машинами и влетел в столб в Москве. Шестеро пострадали
При столкновении автобуса и легковушек в Москве пострадали 6 человек
Шесть человек получили травмы во время столкновения автобуса и трех автомобилей в Москве. С ними работают врачи, сообщает агентство «Москва».
Авария случилась на Южнобутовской улице в воскресенье вечером. После того, как автобус врезался в машины, он влетел в столб. Тот упал, и провода оборвались.
На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб. Остальные подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее в подмосковном Подольске «Газель» сбила мужчину и женщину. Они шли по краю дороги.