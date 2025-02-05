Новое ДТП с двумя погибшими случилось в Подольске

В Подольском городском округе автомобиль «Газель», предварительно, сбил мужчину и женщину, шедших по краю проезжей части. В результате аварии пешеходы погибли, в произошедшем разбираются правоохранители, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Смертельная авария случилась ранним утром 5 февраля на 52-м километре Старосимферопольского шоссе.

По имеющимся у полиции предварительным данным, «Газель» ехала по трассе и по неизвестным причинам сбила двух пешеходов. Мужчина и женщина шли в попутном направлении по краю проезжей части. В результате аварии пешеходы погибли на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции изучают обстоятельства и детали смертельной аварии. Проводится проверка.

Автоавария с двумя погибшими накануне произошла в Новой Москве. Машина сбила трех человек — мальчика, его маму и бабушку. В результате ДТП женщины погибли на месте, ребенку удалось выжить. Одной из погибших, предварительно, оторвало ногу. СМИ писали, что ДТП устроил бизнесмен на неоформленной машине.