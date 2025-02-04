SHOT: троих человек в Новой Москве сбил бизнесмен на неоформленной машине

Мужчина, который снес троих человек на пешеходном переходе в Новой Москве, оказался бизнесменом из Самары. Он приобрел машину недавно и не успел оформить ее, сообщает SHOT .

Автомобиль, сбивший людей, — TANK 2023 года выпуска. Им владеет 29-летний Ильдар М. из Самары. Мужчина купил машину в конце января. Он не успел поставить ее на учет. Именно он находился за рулем машины в момент ДТП.

Также известно, что кроме предпринимательской деятельности, Ильдар занимается спортом. Он КМС по лыжным гонкам.

Во вторник мужчина на иномарке влетел в двух взрослых и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве. В результате погибли две женщины, за жизнь ребенка борются врачи.