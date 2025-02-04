Иномарка сбила мать, бабушку и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве Происшествия 04 февраля 2025 19:07

Внедорожник влетел в двух взрослых и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве. Инцидент случился в поселке Филимонковское, сообщает «112».