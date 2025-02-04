Иномарка сбила мать, бабушку и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве
Внедорожник влетел в двух взрослых и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве. Инцидент случился в поселке Филимонковское, сообщает «112».
Мама, бабушка и девочка-подросток переходили дорогу. В этот момент в них врезался внедорожник.
На место происшествия приехали две скорые помощи.
Мать и бабушка умерли. Ребенка увезли в больницу.
Ранее мотоциклист сбил российскую пару в Паттайе. Муж умер, а жена попала в больницу.