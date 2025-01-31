Муж умер, жена в больнице: мотоциклист сбил российскую пару в Паттайе

Мотоциклист из России сбил супругов-соотечественников в тайской Паттайе

Русскоговорящий мотоциклист въехал на байке в супругов-россиян в тайской Паттайе. Мужчина-пешеход скончался на месте, его жена и байкер получили травмы, сообщает Mash .

Инцидент случился 29 января около полуночи. 59-летний Николай и 44-летняя Жанна из Омска переходили проезжую часть, в этот момент в них въехал на мотоцикле 26-летний Артем.

Николай умер почти сразу после столкновения. Жанну и мотоциклиста увезли в больницу. У женщины зафиксировали переломы.

Ранее российский турист насмерть разбился, упав с мотоцикла в Таиланде.