Российский турист насмерть разбился, упав с мотоцикла в Таиланде

35-летний россиянин не справился с управлением мотоциклом на повороте, врезался в придорожное ограждение и свалился на землю, сообщает ТАСС .

У пострадавшего диагностировали травму головы. Несмотря на оказанную врачами помощь, он скончался по дороге в больницу.

Тайская полиция начала расследование ЧП. В генконсульстве РФ в провинции Пхукет рассказали, что пока дипломаты не получали сведений от правоохранительных органов Таиланда о гибели гражданина России.

По информации местного центра данных о ДТП, из-за инцидентов на дорогах в стране в прошлом году погибли 14 тыс. человек, порядка 850 тыс. пострадали. Жертвами дорожных аварий в 2024 году стали 598 иностранцев, в том числе 10 граждан РФ. Большее количество ДТП с россиянами произошло в курортной провинции Пхукет.