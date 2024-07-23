Водитель иномарки сбил двух подростков на электросамокате в Подмосковье

В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, в которой травмы различной степени тяжести получили двое подростков 13 и 14 лет. Они ехали на самокате, когда их сбила машина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области .

Авария произошла во вторник около 19:50 в районе одного из домов по улице Кузьмина. Школьники на электросамокате пересекали дорогу в неположенном месте, в это время на них наехал водитель Hyundai.

О состоянии водителя автомобиля ничего не сообщается, а вот подростков увезли в больницу с различными травмами. Медики оказывают юным пациентам всю необходимую помощь.

Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах случившегося. Какое-либо решение будет принято позднее по итогам проверки.

Ранее в Москве в ДТП попала 15-летняя девочка. Ее сбили в момент, когда она по нерегулируемому пешеходному переходу переезжала на другую сторону улицы на электросамокате.