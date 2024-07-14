Водитель «девятки» сбил подростка на электросамокате на юго-востоке Москвы

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В Москве автомобиль сбил 15-летнюю девочку на электросамокате

Водитель отечественного автомобиля «ВАЗ 2109» сбил 15-летнюю девочку, которая проезжала нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло в воскресенье в Ферганском проезде в районе Выхино-Жулебино. Пострадавшую госпитализировали в одну из столичных больниц.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее водитель такси насмерть сбил 85-летнюю пожилую женщину на востоке Москвы. В момент трагедии пенсионерка переходила проезжую часть не по пешеходному переходу.