Водитель иномарки пострадал при столкновении с автобусом в Новой Москве

Минувшей ночью в Новой Москве произошло ДТП с одним пострадавшим. Автомобиль BMW вылетел на встречку и столкнулся с автобусом, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 00:23 на 26 км Киевского шоссе. Водитель за рулем иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в автобус «Нефаз», который следовал в парк без пассажиров.

Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». На них видно, что черная BMW практически превратилась в груду металла: у нее почти полностью отсутствуют левая сторона и задняя часть. Вся дорога усыпана обломками от автомобиля.

В результате водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу. По факту произошедшего началась проверка.