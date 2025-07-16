Девочка в Братске кинула в окно записку с просьбой о помощи из-за побоев в семье

В доме на Депутатской улице в Братске девочка кинула в окно записку с просьбой о помощи из-за избиений от родителей, сообщает Baza .

Жительница дома нашла на балконе странный клочок бумаги. Это была записка, которую явно писал ребенок, нуждающийся в помощи. Сначала женщина не поняла, от кого это, а потом вспомнила про странных соседей.

В последнее время жительница Братска часто слышала детские крики и мольбы о помощи из квартиры, которая расположена сверху. Она поднималась и стучалась в дверь квартиры, тогда крики сразу затихали.

С соседями женщина практически не общалась, они лишь здоровались друг с другом, но она знала, что у семьи есть 10-летняя дочь. Именно эта девочка и написала записку, в которой попросила спасти от мамы, которая ее избивает.

Женщина сразу вызвала полицейских. Приехавший правоохранитель стучался в дверь указанной квартиры около 30 минут, но ее так и не открыли. Что происходит с девочкой сегодня — неизвестно.