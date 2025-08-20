сегодня в 14:39

Водитель хотел объехать переезд и застрял на ж/д путях в Чехове

Водитель легковушки устроил коллапс в движении электричек, застряв на ж/д путях в Чехове. Он хотел объехать переезд, но у него ничего не вышло, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел возле станции Столбовая. Водитель легковушки решил не стоять в пробке и попытался объехать железнодорожный переезд.

В результате он поехал напрямую через ж/д пути и застрял. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, как автомобиль стоит на рельсах, оказавшись в ловушке.

Из-за инцидента движение поездов Курского направления было приостановлено. Утром некоторые электрички задерживались в пути.

Ранее в Тульской области у станции Мордвес в аварию на железнодорожном переезде попал пассажирский поезд. Он столкнулся с грузовиком, стоящим на переезде.