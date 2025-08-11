Момент столкновения пассажирского поезда и грузовика под Тулой попал на видео

В Тульской области у станции Мордвес в аварию на железнодорожном переезде попал пассажирский поезд, который следовал из российской столицы в Имеретинский курорт. Предварительно известно, что машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, об этом говорится на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

По данным МЖД, авария произошла в 17:06 по московскому времени. Машинист пытался остановить пассажирский поезд, когда заметил грузовик, стоящий на переезде, но расстояние было слишком маленьким, поезд не успел остановиться и в итоге протаранил транспортное средство, у которого от удара кабина отлетела в сторону.

Предварительно известно, что в результате аварии никто не пострадал, схода подвижного состава с рельсов также удалось избежать. В 19:59 пассажирский поезд продолжил движение по маршруту, но из-за случившегося железнодорожникам пришлось внести изменения в расписание других поездов.

«В связи с ДТП в пути также задерживается пригородный поезд № 6735 Ожерелье — Урванка. Время отклонения от графика 1 ч. 47 мин. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении МЖД.

Момент столкновения поезда и грузовика попал на видео, которое опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, что грузовик создавал помеху на пути следования поезда у железнодорожного переезда. В момент ДТП поезд также издавал специальный звуковой сигнал, который должен был привлечь внимание водителя грузовика, но этого не случилось. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.