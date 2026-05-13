Сергей Боярский оценил отчет Беглова в Заксобрании

«Александр Беглов сегодня не только подвел итоги развития Петербурга за год, но и представил обширный спектр планов на предстоящий год. Мы знаем, что его слова не расходятся с делом. Поскольку нынешний год - выборный, я уверен, что через год обновленный состав Законодательного собрания соберется для того, чтобы услышать о реализации планов, озвученных сегодня», — заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Мне нравится то, что стратегия развития Петербурга четко разделена на 10 приоритетов. Это удобно для восприятия, для анализа, оценки процесса в динамике», — добавил Боярский.

«Город сегодня устремлен в будущее, но при этом он будет обновляться с сохранением своего самобытного исторического лица. Что касается его современной части на Лахте, то и в правительстве Петербурга, и в Госдуме поддерживают ее развитие. Я уверен, что она займет достойное место в общем историческом пространстве Северной столицы», — подчеркнул депутат.

