Воробьев: школа № 16 в Орехово-Зуеве откроется после ремонта в новом учебном году

В Орехово-Зуеве после капитального ремонта откроется школа № 16. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проверил, как идут работы, и пообщался с директорами и учителями.

Основное здание школы построили больше 50 лет назад. Оно давно перестало справляться с нагрузкой — учеников стало слишком много.

В 2021 году проблему частично решили: открыли пристройку для начальной школы на 300 мест. Благодаря этому удалось отказаться от второй смены. А в прошлом году стартовал капитальный ремонт главного корпуса. Его площадь — более 7 тысяч квадратных метров. Работы идут в рамках президентской программы. Уже в новом учебном году, по словам Воробьева, обновленная школа распахнет двери для учеников.

«По всей стране в рамках указа президента (Владимира Путина — ред.) ведется не только строительство новых школ, что, безусловно, радует, но и капитальный ремонт объектов, которые нуждаются в дополнительном внимании. Это приносит радость и детям, и их родителям, и учителям. В Орехово-Зуево новые школы после капремонта открываются не только в самом городе, но и в малых населенных пунктах округа. Сейчас в работе 4, а также колледж. К капремонту основного корпуса СОШ № 16 мы приступили осенью прошлого года. И уже 1 сентября она должна быть готова к приему учеников», — сказал Воробьев.

На данный момент строительная готовность школы составляет примерно 50%. На площадке задействовано около 70 специалистов. В настоящее время рабочие занимаются отделкой фасада, установкой оконных блоков и инженерных коммуникаций, а также укладкой плиточного покрытия. Внутри здания будет обустроено пространство для совместной работы с библиотекой, центр для детских инициатив и медиацентр. Кроме того, планируется обновление оборудования и выполнение работ по благоустройству прилегающей территории.

О школе

Директор СОШ № 16 Ольга Глазнева отметила, что пять лет назад у среднего общеобразовательного учреждения появилась своя современная постройка, но теперь школе нужен капитальный ремонт.

«5 лет назад у нас появилась новая современная пристройка, а теперь и основное здание 1977 года постройки приобретает новый облик. Мы делали косметический ремонт, но капитального за это время не было. Нам не только меняют фасад, но и коммуникации, кровлю, будет полностью новое наполнение. Сюда пойдут ребята основной и старшей школы. Здесь будет большой спортивный зал, актовый зал для проведения концертов, фестивалей, смотров, который мы очень ждем, появится современное оборудование, специализированные кабинеты биологии, химии, физики и информатики. В школе будет медиацентр с конференц-зоной, музейной зоной. Наши ученики с нетерпением ждут открытия школы в современном обличии. У нас работает тренер сборной по технологии Московской области. Теперь у них будет своя полифункциональная мастерская. Пока идут работы, ребята учатся в 2 смены в пристройке и в нашем дошкольном отделении, куда на время переехала начальная школа», — отметила Глазнева.

В школе №16 в Орехово-Зуеве есть математические классы, а также предпрофессиональные — медицинские, инженерные, ИТ и даже медиаклассы.

Местная жительница Ольга Золина рассказала, что в этой школе учились она и ее сестра, а теперь здесь учатся ее дети. Женщина призналась, что приятно видеть, как школа преображается с каждым годом.

Сначала здесь появился корпус для младшего звена. А в этом году старшеклассники пойдут в обновленные просторные классы. На родительских собраниях педагогам показывали проект ремонта, обсуждали детали — родители даже участвовали в выборе цвета стен.

Всего за последние пять лет в рамках президентской программы в округе капитально отремонтировали 16 образовательных учреждений. Среди них — три детских сада.

В настоящее время помимо школы №16, работы идут еще в четырех объектах: школе №20 имени Н.З. Бирюкова, втором корпусе Дрезненской школы №1 и школе №10 в деревне Кабаново. Все их планируют сдать до конца года.

О планах

Также в округе запланировано обновление учебного корпуса и мастерских Орехово-Зуевского техникума, расположенного в Ликино-Дулеве. В 2027 году намечено возведение пристройки к Ликино-Дулевскому лицею, рассчитанной на 550 мест.

«Здоров, что ремонтируются не только большие, но и такие маленькие школы, как наша – СОШ №10 в д. Кабаново. Помимо обновления самого здания у нас появится спортивное ядро. Это очень важно, поскольку стадион будет открыт не только для наших детей, но и для всех жителей», - поделилась директор СОШ №10 в д. Кабаново Зульфия Юсипова.

Директор Дрезненской школы №1 Ирина Дегтярева сообщила губернатору, что в текущем году после завершения капитального ремонта будет открыто уже третье здание этого учебного учреждения.

«Я, наверное, из руководителей, которые здесь присутствуют, самая счастливая, потому что в моем образовательном комплексе, состоящем из 6 корпусов – 2 школы и 4 детсада, ремонтируется уже третье здание. В 2024-м 1-й корпус и детский садик и сейчас 2-й корпус. Наши дети получат актовый зал, которого никогда не было, спортивное ядро с мини-стадионом, где, в том числе, смогут заниматься жители, а также наша команда девочек по мини-футболу – чемпионы Московской области на протяжении несколько лет», - поделилась Дегтярева.

Учителя также сообщили Воробьеву, что в прошлом сезоне Школьной лиги участвовало 10 команд из Орехово-Зуевского округа, а в текущем году к этому масштабному спортивному турниру присоединились все учебные заведения.

Кроме того, в следующем году в Орехово-Зуевском округе намечено завершить капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса спортивного корпуса № 1 школы «Феникс» и открыть новый стадион «Русич».

Активная работа ведется и в сфере благоустройства. В минувшем году в округе был открыт лесопарк «Стрелки», где проложили пешеходные дорожки, оборудовали зону для уличной гимнастики, универсальную площадку для баскетбола, футбола и волейбола, а также места для игр. В текущем году планируется завершить благоустройство парка «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве. Там уже появились пространство для совместной работы, спортивные зоны, игровая территория и амфитеатр для школьников. Парк открыт для посетителей. Также будет обновлена Октябрьская площадь и центральный бульвар — там установят фонтаны, теневые навесы и новые участки для спокойного отдыха, а также детские и спортивные игровые комплексы.

