Водитель «Газели» остановился на МКАД и подобрал потерянный кошелек с 400 тыс руб

Мотоциклист потерял портмоне в районе 63 км МКАД. В нем находились документы, карты, а также российская и иностранная валюта. Водитель «Газели» заметил лежащий на дороге кошелек, остановился на полосе движения, вышел из машины и забрал его.

Правоохранительные органы задержали 49-летнего мужчину. К этому моменту он уже успел потратить денежные средства. В отношении водителя «Газели» возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Также ему избрали меру пересечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Москве неизвестные вымогали у глухонемого деньги за переписку с 15-летней девочкой. У юноши забрали банковскую карту и сняли 2 тыс. рублей, а затем начали вымогать деньги у его матери.