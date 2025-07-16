«Ответ Западу не понравится»: в Китае оценили реакцию Кремля на угрозы Трампа

Китайское издание Sohu опубликовало аналитическую статью на тему изменений во взаимодействии России и США в связи с ответом Кремля на угрозы президента Дональда Трампа ввести новые пошлины, сообщает «ФедералПресс» .

«Прежде всего, „ультимативное“ заявление Трампа якобы направлено на то, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она пошла на уступки по украинскому вопросу, но это больше похоже на политическое шоу, призванное заручиться внутриполитической поддержкой путем создания атмосферы напряженности. Медведев сказал об этом одной фразой — „показушный ультиматум“» — говорится в материале.

В публикации также отмечается, что ситуация указывает на раскол в отношениях двух стран и конкуренцию, а реакция Кремля «Западу не понравится».

Ранее Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией РФ в вопросе урегулирования конфликта на Украине и пообещал в течение 50 дней ввести пошлины на товары. Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию «всего лишь шоу».