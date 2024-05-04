В Москве неизвестные вымогали у глухонемого деньги за переписку с 15-летней

В столице неизвестные похитили глухого парня и требовали деньги за то, что он переписывался с 15-летней девочкой, сообщает Baza.

Парень переписывался с девушкой в соцсетях две недели, 3 мая они должны были встретиться вживую. На место встречи за юношей приехала машина, где были два молодых человека. Девушка сообщила ему, что именно они доставят ее нового друга к ней домой.

Когда злоумышленники и пострадавший поднялись в квартиру, девушки там не было. Вместо этого находились двое неизвестных. На парня надели наручники, начали бить по голове, а один из незнакомцев пояснил, что девушке всего 15 лет и она его дочь.

Парень – глухонемой с рождения, при этом вымогатели общались с ним жестами. У юноши забрали банковскую карту и сняли 2 тыс. рублей. Затем преступники связались с матерью парня, отправив ей фото в наручниках и переписку с 15-летней. У женщины требовали деньги. Самого парня в это время отпустили, потребовав принести деньги на следующий день.

Мать парня обратилась в полицию, похитителей ищут.