сегодня в 12:04

Водитель фуры погиб при столкновении с грузовым поездом в Смоленской области

Водитель фуры погиб в результате столкновения с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Смоленской области. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

По данным следствия, в пятницу на 439 км перегона Рудня — Голынки большегруз выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с грузовым поездом. В результате происшествия произошел сход вагонов с их последующим возгоранием.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее стало известно, что ряд поездов между РФ и Белоруссией пришлось отменить по причине крупного ДТП с грузовым составом в Смоленской области.

