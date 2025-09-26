сегодня в 10:50

Поезда между РФ и Белоруссией отменили из-за ДТП с грузовиком под Смоленском

Некоторые поезда между Россией и Белоруссией пришлось отменить по причине серьезного ДТП в Смоленской области, где столкнулись грузовик и товарный состав, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги.

Авария произошла 26 сентября между железнодорожными станциями Рудня и Голынки. Грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом.

Машинист экстренно затормозил, но столкновения с фурой избежать не удалось. В результате инцидента с рельсов сошли, предварительно, локомотив и 18 вагонов с бензином, которые загорелись.

Из-за ЧП пострадала локомотивная бригада, машинист и его помощник. Они с травмами средней тяжести доставлены в медучреждение.

