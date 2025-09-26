Поезда между РФ и Белоруссией отменили из-за ДТП с грузовиком под Смоленском
Фото - © РИА Новости, Илья Питалев
Некоторые поезда между Россией и Белоруссией пришлось отменить по причине серьезного ДТП в Смоленской области, где столкнулись грузовик и товарный состав, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги.
Авария произошла 26 сентября между железнодорожными станциями Рудня и Голынки. Грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом.
Машинист экстренно затормозил, но столкновения с фурой избежать не удалось. В результате инцидента с рельсов сошли, предварительно, локомотив и 18 вагонов с бензином, которые загорелись.
Из-за ЧП пострадала локомотивная бригада, машинист и его помощник. Они с травмами средней тяжести доставлены в медучреждение.
