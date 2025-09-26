Вагоны вспыхнули, машинист в больнице: ДТП пустило под откос состав под Смоленском

сегодня в 10:01

Поезд сошел с рельсов и загорелся при столкновении с грузовиком под Смоленском

Грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом, из-за этого произошло ДТП на переезде в Смоленской области, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

ЧП случилось в 07:26 в пятницу между станциями Рудня и Голынки МЖД. Водитель грузовой машины выехал на ж/д переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения с фурой избежать не удалось.

В результате инцидента с рельсов сошли, предварительно, локомотив и 18 вагонов с бензином, которые загорелись.

Из-за ЧП пострадала локомотивная бригада, машинист и его помощник. Они с травмами средней тяжести доставлены в медучреждение.

Для устранения последствий аварии на место были направлены 3 пожарных и 4 восстановительных поезда. Движение составов на участке железной дороги было приостановлено.

Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал «Подслушано Смоленская область». Там показано, как над лесом в районе ДТП в небо поднимается столб черного густого дыма.

