Водитель BMW насмерть сбил пешехода в Зеленограде

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В Зеленограде иномарка наехала на мужчину, который шел по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы .

Авария произошла на Центральном проспекте у корпуса 439. Водитель автомобиля BMW сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Для пешехода горел разрешающий сигнал светофора. Когда он практически перешел проезжую часть, в него влетела иномарка.

В результате мужчина погиб от полученных травм. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее машина насмерть сбила мужчину на юго-западе МКАД. Мужчина за рулем автомобиля ГАЗ врезался в остановившуюся из-за технеисправности машину, водитель которой был на проезжей части.