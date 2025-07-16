В Воскресенске приступили к новым работам по благоустройству дорог

В Воскресенске сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» ежедневно наводят порядок на улицах округа. Особое внимание уделяется состоянию дорог, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в деревне Сабурово и селе Конобеево сотрудники учреждения приступили к профилированию дорог щебнем. На улице Андреса в микрорайоне Лопатинский специалисты подготавливают основание для установки бордюрного камня, а на улице Ломоносова уже проводят его установку.

Все работы будут завершены до конца этой недели. Также на ежедневной основе ведется уборка прибордюрной территории.

Рабочие МБУ «БиО» также выполняют опиловку деревьев и кустарников, занимаются покосом травы и прочисткой ливневых стоков, выполняют работы по ямочному ремонту, поддерживают в нормативном состоянии детские игровые площадки. Специалисты наводят порядок и на остановках общественного транспорта: закрашивают надписи, убирают мусор и, при необходимости, оперативно ремонтируют остановочные павильоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.