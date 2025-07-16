Более 2 тыс специалистов прошли обучение в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья

Среди прошедших обучение:

1 246 человек успешно освоили программу по охране труда, оказанию первой медицинской помощи и использованию средств защиты;

492 слушателя повысили свою квалификацию;

383 учащихся завершили профессиональное обучение по различным направлениям;

20 сотрудников прошли профессиональную переподготовку.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Участниками курсов стали представители ресурсоснабжающих организаций — 680 человек, а также работники управляющих компаний региона — 591 сотрудник.

По завершении курса выпускники получили официальные свидетельства и удостоверения, подтвержденные внесением сведений в Федеральную информационную систему ФРДО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.