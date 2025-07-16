Колледж «Подмосковье» совместно с «Мострансавто» запускают программу подготовки кадров

В Подмосковье стартует масштабный образовательный проект. «Мострансавто» и колледж «Подмосковье» подписали соглашение о создании образовательно-производственного кластера. Это партнерство позволит студентам не только получать теоретические знания, но и сразу применять их на практике, а лучшие выпускники войдут в кадровый резерв компании. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Колледж «Подмосковье», где обучаются более 5,5 тысяч студентов по 45 специальностям, становится ключевой площадкой для подготовки будущих транспортников. Учащиеся смогут проходить практику на предприятиях Мострансавто по направлениям технического обслуживания и ремонта автотранспорта, управления перевозками и логистики, сварочного и слесарного дела, а также ремонта и обслуживания автомобилей.

Первыми площадками для реализации проекта станут подразделения компании в Химках и Клину. Уже в октябре 2025 года первые группы студентов приступят к практике. Наиболее перспективные из них смогут совмещать работу с учебой, а после выпуска — трудоустроиться в компанию.

«Это не просто обучение. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты приходили к нам подготовленными, знали специфику работы и оставались в компании. Надеемся, что многие абитуриенты колледжа осознанно выберут профессию в сфере транспорта, зная, что их ждет стабильное трудоустройство», — отметили в «Мострансавто».

Совмещение учебы и практики позволит будущим специалистам быстрее адаптироваться к реальным рабочим условиям, а компании — заранее оценить потенциал молодых сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.