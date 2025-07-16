Водоканал Подольска модернизировал водозаборный узел и насосную станцию

МУП «Водоканал» Подольска завершил мероприятия по модернизации систем управления на водозаборном узле (ВЗУ) «Львовская» и повысительной насосной станции (ПВНС) «Кузнечики № 3». В них заменили шкафы управления, контроллеры, модемы, датчики давления и уровнемеры, обновили вентиляционные системы частотных преобразователей. Работы провели из-за высокого уровня износа оборудования и нестабильного электроснабжения в ряде районов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Служба продолжает плановое обслуживание объектов и активно модернизирует инженерную инфраструктуру предприятия. В зоне ответственности подразделения 326 объектов и более 3,5 тыс. единиц оборудования, включая шкафы управления, датчики, системы связи, компьютеры и серверы.

Развитие телемеханики и цифровых решений в числе приоритетов. В рамках производственной необходимости установлены новые панели телемеханики, продолжается оснащение скважин современными уровнемерами. На базе предприятия внедрена система контроля и управления доступом. Установлены проходные, налажено ПО для автоматизированной отчетности, организован контроль въезда автотранспорта. Работы по интеграции системы продолжаются.

Особое внимание уделено объектам с повышенными рисками, продолжается установка датчиков газосигнализаторов на КНС. Новая технология размещения оборудования на плавающих платформах показала высокую эффективность. Монтаж выполнен на 13 объектах, еще на трёх завершится после поступления оборудования.

Развивается система видеонаблюдения, камеры установлены на проблемных объектах ВЗУ и артезианских скважинах, где отмечались случаи несанкционированного сброса мусора. Дополнительные камеры появились в корпусах, гараже и на складе производственной базы.

Также служба участвует в реализации инвестиционной программы. Проведена подготовка к строительству газовой котельной в районе Армазово, начата закупка и сборка инженерного оборудования.

В приоритете замена оборудования, отработавшего 15-20 лет, и дальнейшая цифровизация процессов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.