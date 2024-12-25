Машина насмерть сбила мужчину на юго-западе МКАД

На 39-м км внешней стороны МКАД мужчина за рулем машины ГАЗ врезался в остановившийся из-за технеисправности автомобиль, водитель которого был на проезжей части, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пострадавший водитель сломавшейся машины скончался на месте ДТП.

Прокуратура ЮЗАО Москвы контролирует установление всех обстоятельств данной дорожной аварии. Кроме того, взят на контроль ход доследственной проверки и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля произошло на федеральной трассе в Красноярском крае. Из-за столкновения машины загорелись. В результате ЧП большегрузы полностью выгорели.