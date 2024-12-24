Движение на федеральной трассе под Красноярском встало из-за огненного ДТП

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Один человек пострадал в результате ДТП на федеральной трассе под Красноярском

Движение на федеральной трассе в Красноярском крае остановилось из-за страшной аварии с участием двух фур и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадал 1 человек, сообщает 112 .

Авария произошла возле села Рыбное на трассе Красноярск — Канск.

На опубликованных кадрах видно, как в результате ДТП фуры полностью перегородили проезжую часть и загорелись. В результате возгорания большегрузы полностью выгорели.

По предварительной информации, жертв в жуткой аварии удалось избежать, однако пострадал один человек.

В настоящее время автомобильное движение на федеральной трассе в обе стороны перекрыто. Все машины направляют в объезд.