Андрей Воробьев: 50 «умных» домов культуры появятся в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом. По словам Воробьева, «Умный ДК» — это принципиально иной подход к организации пространства домов культуры. Важно, чтобы они не простаивали, а каждый желающий мог заниматься и репетировать в удобное время. Поэтому уже запущен онлайн-сервис по бронированию класса в подходящем ДК. При этом брать с собой оборудование или музыкальные инструменты не нужно — все уже есть в классе.

«„Умный ДК“ — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности, это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.

Цифровой сервис «Открытый ДК»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Сервис запущен в рамках проекта «Умный ДК». Теперь каждый желающий может с его помощью забронировать студию, зал, мастерскую, где можно провести собственное мероприятие, мастер-класс, фотосессию или репетировать.

Для этого на портале «Дома культуры Подмосковья» нужно выбрать удобный ДК, нужный тип помещения и время. Можно выбрать оборудование — от света и звука до музыкальных инструментов. Есть на портале и допуслуги: техническое сопровождение, помощь в организации, звукозапись. Доступно более 1,5 тыс. временных слотов в 250 помещениях.

Именно благодаря этому сервису активисты из Волоколамска организовали в центре культуры и творчества «Родники» мастер-класс по дефиле и сценическому самовыражению. В Щелкове студенты театрального вуза забронировали зал Центрального ДК и смогли отрепетировать спектакль перед экзаменом.

Студенка Наталья Иванова отметила, что площадку искали долго. В институт далеко ездить, а репетировать нужно ежедневно. Потом они узнали о программе «Открытый ДК». Тем более Центральный дворец в ней участвовал.

«Мы подали заявку онлайн, и нам предоставили зал. Здесь есть и свет профессиональный, и сцена, нам больше не надо бегать от площадки к площадке, искать себе место, с кем-то договариваться. Все просто и легко — арендовал помещение и репетируешь. В итоге нам удалось прогнать свою программу как следует. „Открытый ДК“ — это очень удобно», — отметила Иванова.

Работа над инфраструктурой

Недостающая инфраструктура постоянно дополняется — кафе, бесплатный Wi-Fi, вендинговые аппараты, навигационные элементы (таблички, указатели, афиши, вывески). Все оформляется в едином стиле. Например, во Дворце культуры в Коломне и ДК «Луч» в Красногорске теперь есть велопарковки, в ДК «Октябрь» в Подольске обновлена навигация и появились зарядки для гаджетов.

Директор Дворца культуры «Октябрь» в Подольске Татьяна Ропот отметила, что учреждение является центральным культурно-досуговым в Подольске. То, что он вошел в программу 50 «Умных ДК», — отличный шанс двигаться вперед, развиваться творчески и, самое главное, сделать максимально комфортным пребывание посетителей, зрителей.

«Мы много что уже успели сделать — обновили навигацию, которая отлично „вписалась“ в пространство Дворца культуры, установили новый кофе-пойнт, точку для бесплатной зарядки, за что нас благодарят все родители. Теперь каждый желающий может самостоятельно заниматься творчеством, а любая организация — взять в аренду помещение и провести у нас конференцию, семинар, мастер-класс», — заявила она.

В ДК устанавливают «умные камеры». ИИ может подсчитывать количество гостей, анализировать маршруты их передвижения, показывать, какие помещения перегружены. Все это позволяет вносить корректировки в работу ДК, выстраивать удобное расписание. Сейчас камеры стоят в 6 учреждениях, до конца октября они появятся во всех 50 ДК.

Перечень «Умных ДК»