Водитель автобуса в Новокузнецке спасла малыша, потерявшегося в метель

Водитель автобуса в Новокузнецке заметила на обочине маленького мальчика, который стоял в сугробе и трясся от холода. При этом на улице была сильная метель, сообщает SHOT .

Женщина сразу же остановила общественный транспорт и позвала малыша в салон. Пятилетний ребенок был напуган и сильно замерз. Он потерялся.

Женщина вызвала службы спасения. Водитель передала ребенка им на конечной остановке.

Водитель отметила, что спасла ребенка, потому что у нее сработал «режим мамы», хотя ее собственный сын уже взрослый.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска учащиеся школы не могли попасть на уроки. Они были вынуждены ожидать транспорт на морозе примерно 40 минут.

