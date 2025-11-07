Ждали автобус 40 мин в -10°: новосибирские школьники не смогли попасть на уроки

В Ленинском районе Новосибирска учащиеся школы № 138 в начале ноября столкнулись с трудностями при посещении занятий из-за задержки школьного автобуса. Информацию об этой проблеме передал корреспонденту портала Om1 Новосибирск местный житель Александр Б., подчеркнув, что проблема носит регулярный характер. По его словам, 6 ноября дети были вынуждены ожидать транспорт на морозе (около -10 градусов) примерно 40 минут, что стало четвертым подобным случаем за текущий месяц.

«Так как наша школа № 138 переполнена в четыре раза, детей стали возить в другую школу. И автобус за месяц уже четвертый раз опаздывает. А на улице уже холодно. Так как дети долго находятся на морозе, они будут болеть, и, соответственно, недополучат нужных знаний. Дети одеваются из расчета подождать 5–10 минут и уехать, а сегодня ждали 40 минут. Кто-то и не стал ждать, замерз и ушел домой», — описал проблему мужчина.

Александр Б. направил обращение по этому вопросу в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, указывая на то, что строительство новой школы еще не началось, а школьные автобусы систематически прибывают с опозданием. Кроме того, он обратился с жалобой на сложившуюся ситуацию в администрацию города.

Согласно ответу мэрии на обращение Александра Б., директор МАОУ СОШ № 138 сообщил, что задержки автобусов, предназначенных для перевозки учеников 8 и 9 октября, были вызваны неблагоприятными погодными условиями и ситуацией на дорогах. Администрация школы планирует скорректировать расписание движения автобусов с началом второй четверти, чтобы избежать повторения подобных задержек.

Тем не менее, как отметил Александр Б., 5 ноября автобус опоздал на 15 минут, а 6 ноября — на целых 40 минут.

Редакция Om1 Новосибирск направила официальный запрос в мэрию города и областное министерство образования для получения разъяснений по поводу сложившейся ситуации.

Сегодня позже, в 11:36, Александр Б. проинформировал корреспондента редакции о том, что автобус вообще не прибыл.

Ранее сообщалось, что, начиная с 1 сентября 2025 года, около 600 учеников начальных классов из трех перенаселенных микрорайонов Новосибирска — Новомарусино-Дивногорского, Южно-Чемского и Плющихинского — будут подвозить к школам, расположенным в других районах города. На данные цели в бюджете до конца текущего года предусмотрено 12 миллионов рублей.

