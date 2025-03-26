Водитель автобуса в Дмитрове накинулся на автоледи, обогнавшую его на заправке

В Дмитрове водитель автобуса проявил физическую агрессию в отношении автомобилистки за то, что та обогнала его на заправке. Неадекватное поведение мужчины попало на камеры видеонаблюдения, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел 25 марта. В кадре показано, как женщина зашла в здание АЗС и прошла к кассе. Следом за ней забежал мужчина, который попытался схватить автомобилистку за волосы.

Женщина смогла защитить себя, откинув руку нападавшего. Но мужчина не хотел так просто сдаваться. В результате произошла потасовка. В ходе нее неадекват показывал нецензурные жесты и ругался с автоледи, а затем снова замахнулся на даму, которая продолжала защищаться. В итоге потасовку пришлось разнимать другим людям.

Мужчина, напавший на автолюбительницу, оказался водителем автобуса, которого женщина обогнала на заправке.

Ранее пьяный мужчина попытался угнать такси в Подмосковье. Он проехал всего пару метров и врезался сразу в несколько автомобилей.