Неудавшийся угонщик: пьяный попытался угнать такси в Подмосковье

В городском округе Мытищи задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения попытался угнать такси прямо из-под носа водителя. Неудавшийся угонщик проехал всего несколько метров и врезался сразу в несколько автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Днем в дежурную часть поступило сообщение об угоне и аварии. Оказалось, что между водителем такси и пьяным пассажиром возник конфликт во время поездки. Тогда водитель решил остановиться, чтобы высадить мужчину.

В этот момент пассажир пересел на водительское сиденье и дал по газам. Однако проехать он смог всего несколько метров. Машина столкнулась с дорожным ограждением, а затем сразу с четырьмя припаркованными автомобилями.

Пострадавших в инциденте нет. Неудавшимся угонщиком оказался житель Саратовской области 1996 года рождения. С ним уже работают правоохранители.