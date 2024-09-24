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Водитель автобуса погиб в ДТП с грузовиком на северо-западе Москвы

На 69 км внутренней стороны МКАД произошла аварии с участием автобуса и грузовика, от полученных травм скончался водитель автобуса, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

ДТП случилось в ночь на вторник. Водитель автобуса «ЛиАЗ» наехал на отбойник, а потом врезался в стоящий «КамАЗ».

По факту данной аварии начата проверка.

Ранее в Турции произошло ДТП с микроавтобусом, перевозившим иностранных туристов. Легкие травмы диагностировали у девяти россиян.