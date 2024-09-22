сегодня в 22:36

В Турции в результате ДТП с микроавтобусом пострадали девять россиян

В результате ДТП с микроавтобусом в Турции получили легкие травмы девять российских туристов, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Авария произошла в турецкой провинции Невшехир. Микроавтобус перевернулся, пострадали 18 человек, в том числе 15 иностранных туристов, которые возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию.

В микроавтобусе находилось девять российских граждан. Они получили легкие травмы, им оказали первую помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась.

Ранее в Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии погибли два человека.