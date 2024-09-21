В Ростовской области в результате ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии погибли два человека, сообщает РИА Новости .

ДТП произошло вечером 21 сентября на 167-м километре автодороги «Ростов-на-Дону — Волгодонск». По предварительной информации, водитель «ВАЗ 2114» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес», в котором находился 21 человек. После столкновения оба транспортных средства вспыхнули.

В результате аварии погиб водитель легкового авто и один пассажир микроавтобуса. Также пострадали шесть пассажиров, их госпитализировали.

Ранее заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в результате аварии.